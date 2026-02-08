Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第19話- スーサイドガール編 アイドルになりたいと思ったきっかけも、憧れた存在も、もうちゃんと覚えていない。 多分小さい頃から歌うのも踊るのも好きで、誰かに褒められるのが嬉しくて、そういうありふれた感情の積み重ねだったと思う。 始まりはいつだって些細なことだ。 なんかいいな、とか気になるな、とかそういうことで『好き』という気持ちは生まれる。 芽生え