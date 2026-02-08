衆院選香川1区 香川1区は今回も中道・前職の小川さんと自民・前職の平井さんの接戦となっています。旧高松市などを選挙区とする香川1区はいわゆる「無党派層」の票が鍵を握る選挙区ですが、これまでとは少し風向きが違う選挙となりました。 前職2人と新人2人が立候補した香川1区。中道改革連合前職の小川淳也さん（54）と自民党前職の平井卓也さん（68）は9度目の対決となりました。 過去8回の選挙では平井さんが5