FBSでは、福岡の投票所で出口調査を行いました。その結果や情勢取材に基づいて、すでに「当選確実」となった候補者もいます。福岡11の小選挙区についてお伝えします。 福岡市博多区などの福岡1区です。自民の前職で、高市内閣の首相補佐官・井上さんが、6回目の当選を確実にしています。中道の前職・丸尾さん、参政の新人・吉富さん、維新の元職・山本さん、共産の新人・岩本さんは及びませんでした。 九州一の都市型選挙区