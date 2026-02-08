J1に昇格した水戸は東京Vに1-3で敗れた昨季のJ2を制して悲願の昇格を果たした水戸ホーリーホックは、2月8日の明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で東京ヴェルディと対戦し、1-3で敗れた。副キャプテンを務めるMF大崎航詩は「自分たちがどれだけJ1を戦うにおいて足りないのか」と力不足を実感した。昨季にアルビレックス新潟の指揮を執り、J1の経験を持つ樹森大介監督は「そんなに甘くない」と選手に伝えていた。そのうえで、試