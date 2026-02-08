【衆院選・長野1区】当選確実となった自民党の・元職・若林健太さん（62）。若林さんは8日午後8時すぎ支持者を前にあいさつしました。「皆さんが高市早苗政権、自由民主党、日本維新の会、この政権に感じていただいたことだと思っている。高市政権の責任ある積極財政を中心になって進めてまいりたいと思いますし、その中で北信の様々な課題を着実に前に進めていく」と語りました。長野1区は中道の前職に、連立を組む自民と維新の与