スノーボードの女子パラレル大回転で、日本女子最多となる五輪７大会連続出場を果たした竹内智香（４２）＝広島ガス＝が、現役最後と位置づけたレースで予選２２位。決勝トーナメントに進むことができなかった。「気持ちよくコースを滑れて、いい終わり方ができた」と振り返った。実家は北海道・旭岳温泉で旅館「湧駒荘（ゆこまんそう）」を経営。竹内家の次兄で社長兼料理長を務める崇さん（４５）が、女子スノボ界を引っ張って