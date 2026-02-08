衆院選は８日、投開票され、新潟４区（長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村）は自民党の元職・鷲尾英一郎氏が当選を確実とした。元新潟県知事で中道改革連合の前職・米山隆一氏は敗北した。医師免許を持ちながら司法試験にも合格している米山氏は、２００５年の衆院選で自民党から新潟５区で立候補も田中真紀子氏に敗れた。その後も１３年の参院選まで計４回、国政選挙に挑戦したが、いずれも落選した。２０