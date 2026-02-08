衆院選は８日、投開票された。福井２区（敦賀市、小浜市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）は、与党系無所属の前職・斉木武志氏が当選を確実とした。同区は自民・高木毅元復興相の地元として知られるが、高木氏は前回２０２４年の衆院選では党派閥政治資金パーティーを巡る裏金事件に安倍派の事務総長として深く関わっていたとして公認されず無所属で出馬し落選。年明けの衆議院