◆オランダリーグ▽第２２節ユトレヒト―フェイエノールト（８日、ガルゲンワールド・スタディオン）フェイエノールト所属の日本代表ＤＦ渡辺剛が右足首を負傷した１月２５日のヘラクレス戦以来、２週間ぶりに戦列復帰し、先発出場を果たした。森保ジャパンで主力級の活躍を見せていた渡辺は同試合での後半途中、右足首をひねった様子で、途中交代していた。ファンペルシー監督は「重傷でないことを願っている」などと心配