元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日、フジテレビ系「LIVE選挙サンデー」（後7・58）に生出演し、この日投開票された第51回衆院選についてコメントした。高市早苗首相率いる自民党が単独で、定数465議席の過半数233議席を獲得することが確実に。300議席をうかがう圧倒的な勢いとなった。番組では高市フィーバーの様子をまとめた映像も流された。モデルのゆめぽて（21）は「SNSでも高市さんを見かける