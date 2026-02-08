ミラノ・コルティナオリンピックは７日、スノーボード男子ビッグエア決勝が７日に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。３回目のエアで、５回転半を目いっぱいかがんで力強く着地した。木村は確信した。「