前回選挙でぎりぎりの戦いを繰り広げた注目選挙区です。【千葉10区小池正昭当確】455日目を迎えることができそうです。千葉10区は自民党の小池正昭さんが中道改革連合の谷田川元さんを破り、当選確実です。前回は1600票の僅差で勝利しましたが高市政権の人気を追い風に谷田川さんを大きく引き離しました。【長野5区・宮下一郎（自民・前）】与野党一騎打ちを制しました。長野5区は自民党の宮下一郎さんが当選確実です。公明党