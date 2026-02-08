【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 0−0（PK：4−5） ガンバ大阪（2月7日／ヤンマースタジアム長居）【映像】退場に値？セレッソDFのタックル今冬に柏レイソルからセレッソ大阪にレンタル移籍したDF田中隼人が、デビュー戦となった大阪ダービーでまさかの一発退場に。ただ、ファンの間ではこの判定が物議を醸している。2月7日の明治安田J1百年構想リーグ第1節では、C大阪とガンバ大阪による“大阪ダービー”が行われた