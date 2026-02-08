かつて「自公協力」の象徴だった広島３区では、自民党前議員の石橋林太郎さん（４７）が、中道改革連合の候補を退けて、小選挙区で初めての勝利を確実にした。河井克行・元法相の大規模買収事件の影響で、２０２１年以降、自民が候補を立てず、公明党前代表の斉藤鉄夫さん（７４）が議席を確保してきた。今回は連立解消で構図は一変。これまで比例選に回ってきた石橋さんが小選挙区で出馬し、斉藤さんが共同代表を務める中道