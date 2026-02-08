こちら自民党本部4階のフロアに設置された開票センターは、当選確実となった候補にバラが付けられるのを待っている状況です。今まさに党幹部らによるバラ付けが行われています。先ほど、鈴木幹事長がここ党本部4階の幹事長室に入りましたが、自民党の優勢が伝えられる中、厳しい表情を見せていました。この他、麻生副総裁や古屋選挙対策委員長も党本部に入っています。自民党の優勢が伝えられる中、既に当選確実となった候補も多く