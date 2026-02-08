7日、イタリア・ミラノで、五輪開催に抗議するデモに参加する人たち（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会のカザッサ広報部長は8日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、7日にミラノであった五輪開催に抗議する大規模デモについて「一定の範囲内で行われなければならず、暴力的なデモに発展することは逸脱している」と批判した。前回北京五輪に出場し、ドーピング違反で資格停