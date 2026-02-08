ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は4日目を終えた。4日目1R、インから岩瀬裕亮（37＝愛知）がしっかりと押し切って予選突破を決めた。「出足は悪くないけど伸びが足りない」。インから先マイするには問題はなかったが、準優は4号艇。それだけに伸びが欲しいところ。「まずは優出するためのセッティングをしていく。レース後に伸びを求めて調整した。これがバチッと来てくれれば」1月びわこでG2初Vを