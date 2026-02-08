気象台は、午後8時47分に、波浪警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町などに発表 8日20:47時点奄美地方では、9日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奄美市□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大