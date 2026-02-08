愛知3区で当選を確実にした、自民党の新人･水野良彦さん（52歳）は、人口減少の歯止めや、社会保障制度の再構築などを訴えてきました。 【写真を見る】【衆議院選挙】愛知3区 水野良彦氏（自民）に当選確実 前回、倍近くの差をつけられた中道の副代表との戦いでしたが、初めての当選を確実にしました。