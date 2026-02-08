2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知2区は、国民民主党の代表代行も務める古川元久さん(60)の当選が確実です。選挙期間中は全国に増やした立候補者の応援に回りましたが、自らの選挙区は盤石、幅広い層からの支持を集めています。