「世界一セクシーなバレーボール選手」と称されるケイラ・シモンズさんが、自身のSNSで公開した最新ショットが大きな反響を呼んでいる。『THE Sun』が報じた。30歳を迎えた現在もその美貌は衰え知らずで、インスタグラムのフォロワー数は97万人を突破。黒の極小ビキニに身を包み、屋外のソファでリラックスした表情を見せる投稿には、瞬く間に称賛の声が殺到した。マーシャル大学のバレーボールチームで活躍し、現役時代から注目を