かつてチェルシーで将来を嘱望されたガエル・カクタが、トルコ2部サカリヤスポルと双方合意の上で契約を解除した。34歳となった同選手は、2025年2月の加入以降、公式戦28試合に出場して9ゴールを記録。主力として十分な結果を残していただけに、このタイミングでの電撃退団は周囲に驚きを与えている。『THE Sun』が伝えた。2007年にチェルシーの下部組織へ加入したカクタは、ディディエ・ドログバ氏から直接指導を受けるなど、クラ