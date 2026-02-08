マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスはマイケル・キャリック暫定監督の手腕を絶賛した。英『Sky Sports』が報じている。ユナイテッドのレジェンドでもあるキャリックはルベン・アモリム前監督のチームを引き継ぎ、プレミアリーグ第22節のマンチェスター・ダービーから指揮を執り始めたが、現在4連勝中。マンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、そして今節はトッテナムとビッグマッチで勝利