2018年にサウサンプトンからリヴァプールに加入したフィルジル・ファン・ダイク。移籍金は7500万ポンド、当時は高額すぎるとも声もあったが、その後は素晴らしいパフォーマンスを披露しており、その額が適切であったことを証明した。そんなダイクも34歳に。夏には35歳となり、リヴァプールとの契約は来季限り。来季以降は現役を継続するのか、はたまた引退なのか、そういったことも考えられる年齢となっている。『Sky Sports』では