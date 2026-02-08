長崎市元船町の西岡秀子さんの事務所です。 「もっとみんなの手取りを増やす」をスローガンに掲げ、4期目を目指して戦った国民民主党前職の西岡秀子さん。 おととし10月に行われた衆議院選挙で3回目の当選を果たし、「ガソリンの暫定税率廃止」や「年収103万円の壁」の178万円への引き上げなどの実現に力を尽くしました。 ※くわしくは動画をご覧ください 今回の選挙戦ではその実績に加えて減税や社会保険料の