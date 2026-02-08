衆院選は８日、投開票され、広島３区（広島市安佐南区・安佐北区・安芸区、安芸高田市、山県郡）は、自民党の前職・石橋林太郎氏が当選確実となった。石橋氏は広島県議を２期務めた後、２０２１年の衆院選に比例中国ブロックで単独立候補して初当選。前回２４年も同様に比例単独で当選し、今回３期目にして初めて小選挙区で勝利した。同区は自民の河井克行元法相の選挙区として知られたが、河井氏は１９年の参院選広島選挙区