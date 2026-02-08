元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、第５子の夢空（ゆめあ）ちゃんが生後半年のお祝い「ハーフバースデー」を迎えたことを報告した。８日に自身のＳＮＳを更新した辻はインスタグラムに「夢しゃん今日で６ヶ月ハーフバースデーでした」と報告し、ハーフバースデーの様子を公開。風船などでお祝いの飾り付けをした室内で、ケーキと並んでほほ笑む夢空ちゃんの写真などをアップした。この投稿には多数の「いいね」が