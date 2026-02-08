【目撃】巨人の宮崎キャンプは８日で第２クールを終了。寒波の影響で最高気温が５度前後と冷え込んだ中でも、チーム最年長の坂本勇人内野手（３７）が?美技?でファンを喜ばせた。室内練習場の「木の花ドーム」での練習中、たまたま転がっていたサッカーボールを見つけるとおもむろにリフティングをスタート。昨季まで通算２４４７安打を積み上げた一流選手は別の球技もお手の物のようで、その様子を見守っていたＧ党や報道陣から