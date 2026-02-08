【目撃】全国的な大寒波に見舞われた８日、ソフトバンクのキャンプ地・宮崎も例外なく凍てつく寒さに見舞われた。生目の杜運動公園の最高気温は５度。底冷えがする中、近藤健介外野手（３２）はこの日からチームに合流した。これまでは宮崎よりも温暖な気候の徳之島で自主トレを行っていたが、あまりの極寒ぶりに練習前のウオーミングアップでは万全の防寒対策を施していた。チームのジャンパーを着込み、ネックウオーマーの丈