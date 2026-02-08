衆院選の愛知14区で、自民党の前職・今枝宗一郎氏(41)が6回目の当選です。 昨年秋の自民党総裁選では「推薦人」として高市総理の誕生を後押ししました。 高市内閣ではデジタル副大臣などを務め、教育の無償化や、三河の地方創生などを訴えて安定した選挙戦を展開しました。 中道改革連合の前職・大嶽理恵氏(48)は小選挙区では及びませんでした。