衆院選の愛知16区で、自民党の新人・山下史守朗氏(50)が初当選を果たしました。 15年務めた小牧市長を4期目途中で辞職して立候補。 高市総理の政策に沿った訴えを積極的に展開し、無党派層にも支持を広げました。 国民民主党の前職・福田徹氏(43)と、中道改革連合の前職・松田功氏(58)は、小選挙区では敗れました。