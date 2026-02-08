衆院選の愛知10区で、自民党の前職・若山慎司氏(52)が2回目の当選です。 高市内閣で務める内閣府大臣政務官としての実績をアピールしつつ、“高市人気”も追い風に、前回162票差で惜敗した小選挙区で勝利しました。 中道の前職・藤原規真氏(47)と、維新の前職・杉本和巳氏(65)は、小選挙区では敗れました。