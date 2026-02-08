メ～テレ（名古屋テレビ） 衆院選の愛知4区で、自民党の前職・工藤彰三氏(61)が6回目の当選です。 去年秋の自民党総裁選では高市総理の推薦人に名を連ねた、いわば高市氏の”側近”です。 アジア・アジアパラ競技大会や災害に強い街づくりへの取り組みを掲げ、小選挙区を制しました。 中道改革連合の前職・牧義夫氏(68)は、小選挙区では敗れました。