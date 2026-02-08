衆院選の愛知15区で、自民党の前職・根本幸典氏(60)が6回目の当選です。 根本氏は前回の衆院選で、いわゆる「裏金問題」に関係して比例での重複立候補が認められない中、小選挙区で当選しました。 今回の選挙戦でも農林水産業の政策実現を訴えて支持を広げ、安定した戦いぶりでした。 中道改革連合の前職・小山千帆氏(50)、減税日本・ゆうこく連合の前職・竹上裕子氏(65)らは小選挙区では当選に届きませんでした。