衆院選の愛知8区で、自民党の前職・伊藤忠彦氏(61)が7回目の当選です。 復興大臣を務めた実績や、地元・知多半島のインフラ整備の拡充などを掲げ、支持を訴えました。 中道改革連合の前職・伴野豊氏(65)は、小選挙区では敗れました。