衆院選の愛知5区で、自民党の新人・岡本康宏氏(43)が当選です。 前回の衆院選では、党本部が前職だった神田憲次氏を公認したため、直前で立候補を取りやめましたが、今回は公認候補として出馬。初当選を果たしました。 前回小選挙区を制した中道改革連合の前職・西川厚志氏(56)は、小選挙区では敗れました。 元職の神田憲次氏(62)は自民党の公認が得られず「無所属」で出馬しましたが、敗れました。