衆院選の愛知13区で、自民党の元職・石井拓氏(60)が2回目の当選です。 前回の衆院選では小選挙区で落選、比例復活もかないませんでしたが、地元の碧南市の産業振興などを訴え、返り咲きました。 中道改革連合の前職・大西健介氏(54)は、小選挙区では敗れました。