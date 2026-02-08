衆院選の愛知6区で、自民党の前職・丹羽秀樹氏(53)が8回目の当選です。 自民党愛知県連の会長を務める丹羽氏は、これまでの実績をアピールしつつ、「高市総理を先頭に政治を安定させる」などと訴え、当選を果たしました。