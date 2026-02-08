衆院選三重1区で、自民党の前職・田村憲久氏(61)が11回目の当選です。 元厚生労働大臣として全国的な知名度を誇り、現在も党の政調会長代行の要職を務めるなか、安定した戦いを見せました。 中道改革連合の前職・福森和歌子氏(56)は小選挙区では及びませんでした。