衆院選の岐阜3区で、自民党の前職・武藤容治氏(70)が7回目の当選です。 石破内閣で経済産業大臣を務めた実績などを訴えて、前職3人を含む4人の争いとなった選挙戦を制しました。 前回比例復活した国民民主党の前職・仙田晃宏氏(43)と、れいわ新選組の前職・阪口直人氏(62)は小選挙区では敗れました。