衆院選の愛知9区で、自民党の前職・長坂康正氏(68)が6回目の当選です。 地域の防災・減災対策の推進などを訴えて、当選を決めました。 中道改革連合の前職・岡本充功氏(54)は、小選挙区では及びませんでした。