衆院選の岐阜5区で、自民党の前職・古屋圭司氏(73)が13回目の当選です。 党の選対委員長として選挙期間中も全国の候補の応援に回った古屋氏ですが、高市総理の側近をアピールし、当選を決めました。 中道改革連合の前職・真野哲氏(64)らは、小選挙区では敗れました。