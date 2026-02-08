メ～テレ（名古屋テレビ） 衆院選三重4区で、自民党の前職・鈴木英敬氏(51)が3回目の当選です。 ほかの候補者の応援で全国を回ることも多かった選挙戦でしたが、知事を務めた圧倒的な知名度で、安定した強さを見せました。 国民民主党は、三重県内初の国政選挙候補者として元職の藤田大助氏(49)を擁立しましたが、小選挙区では敗れました。