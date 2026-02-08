衆院選の愛知2区で、国民民主党の前職・古川元久氏(60)が11回目の当選です。 党の代表代行や税制調査会長などを務めるなかで取り組んだガソリン税の暫定税率廃止や「年収の壁」引き上げなどの実績を訴え、盤石の戦いをみせました。