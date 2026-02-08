愛知10区では自民党の前職・若山慎司さん（52）が前回選挙区で162票差で敗れた雪辱を果たし当選確実です。高市政権の内閣府大臣政務官として、小野田大臣のもとで外国人政策などを担当した実績をアピールし、中道・藤原さん、維新・杉本さんを退けました。