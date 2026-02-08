自民候補が念願の勝利です。愛知16区は自民党の新人で前の小牧市長、山下史守朗さん（50）が当選を確実としました。前回この選挙区で自民党は公明党の候補を応援しましたが、選挙を前に状況は一変。市長として知名度のある山下さん擁立で野党から議席を奪い取りました。