自民党の小林政調会長は８日夜のＢＳ朝日の番組で、自民大勝の情勢となっていることに関し、「（選挙期間中）強烈な風を感じたわけではないが、候補者の熱量が有権者に伝わったのであれば、ありがたいことだ」と述べた。