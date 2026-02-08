モスプレミアムから、大人の味覚を刺激する期間限定メニューが登場。TABASCO®ソースを使用した和牛バーガーと、甘さと辛さが交差する新感覚ソフトクリームが同時発売されます。グルメバーガーとともに“スワイシー（甘×辛）”という新たなおいしさを提案。ちょっと贅沢な時間を楽しみたい日にぴったりな、注目のコラボレーションです。 スモーキーな辛