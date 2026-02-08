将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は9日、松山市「道後温泉ふなや」で指され、先手・藤井は午後7時5分、118手で敗れた。戦型は相居飛車の力戦。藤井は3、4日に指された第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第3局でも挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に91手で敗れた。過去18シリーズ敗退のない2日制第3局を終え、初めて1勝2敗と追う展開