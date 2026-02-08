【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会は8日、モスクワでロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のウラジーミル・アレクセーエフ第1副長官が銃撃された事件で、殺人未遂容疑などで、いずれもロシア国籍のリュボミール・コルバ容疑者とビクトル・ワシン容疑者を拘束したと発表した。共犯者の女1人はウクライナに逃亡したとした。捜査委やタス通信によると、コルバ容疑者は逃亡先のドバイで、ワシン容疑者はモスクワで拘束。コルバ容疑